下関市立しものせき水族館「海響館」館長立川利幸さん（５３）山口県下関市立しものせき水族館「海響館」の３代目館長として３年目を迎えた。８月には２００１年の開館以来初の大規模改修工事を終え、営業を再開。同時に新設したアシカ展示施設を目玉に、「下関らしさ」も充実させ、唯一無二の水族館を目指す。「魅力アップした海響館は『楽しさ、感動、学び』をお届けし、より愛される施設になる」。７月末に開かれた改修工