SNS上で話題になっているコツメカワウソの妖精「ちぃたん☆」が手掛ける大阪発のアイドルユニット「ちぃたん☆ぼんばーずOSK」が厳しい”ノルマ”の克服に燃えている。11月30日の「仮面女子シアター大阪」（大阪市中央区）での初ライブに100人動員達成すれば新曲を提供するという企画。題して「第一回！♯OSKチャレンジ」。来年3月のワンマンライブに向けてのマイルストーンになるか。【写真】新曲獲得を賭けた「100名動員」チャレ