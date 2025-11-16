第105回全国高校ラグビー大会の熊本県予選の決勝が、熊本市中央区の水前寺競技場であり、九州学院が33対21で熊本西を降し、花園出場を決めました。 九州学院の花園出場は3年連続6回目です。 熊本西は先制を許した後、逆転して前半を終えましたが、後半にトライを許し、あと一歩及びませんでした。 