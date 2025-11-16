記者団の取材に応じる立憲民主党の野田代表（右）＝16日午前、長崎県島原市立憲民主党の野田佳彦代表は16日、報道各社の世論調査で高市内閣の高支持率を踏まえて早期の衆院解散・総選挙に警戒感を示した。「可能性は十分ある。緊張感を持たなければいけない」と述べた。比較第1党を目指して候補者擁立を急ぐ考えを示した。長崎県島原市で記者団の質問に答えた。擁立目標については「少なくとも200人近くを自前で擁立し、他の友