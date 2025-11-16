「練習試合、阪神０−４中日」（１６日、安芸市営球場）阪神は秋季キャンプ中２戦目となる中日との対外試合で零敗を喫した。今秋から野手に転向した西純が転向後、実戦初安打。「７番・右翼」でスタメン出場し、二回１死から三浦の直球を中堅へはじき返し、力強いバッティングを披露した。投手陣は先発の門別が二回無死で鵜飼にバックスクリーンへ突き刺さる手痛いソロを浴びた。五回から登板した椎葉は１死から尾田の左翼