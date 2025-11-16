16日放送のカンテレ「マルコポロリ！」に、かつて同番組のレギュラーだったニッポンの社長・ケツ（35）が出演した。ケツは6月に結婚したことを発表。「ダブルインパクト」優勝報告と合わせて、同番組に凱旋（がいせん）を飾った。NSC大阪33期の同期、マユリカ・阪本、紅しょうが・稲田、ビスケットブラザーズ、ZAZZYもゲスト出演し、ケツにまつわるエピソードを語った。かつて同番組で「ケツの薦めで、年上の女性がR−1に出場した