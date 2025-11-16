ガールズグループITZY（イッチ）のYUNA（ユナ）が、浴室の中でのコルセット姿のセクシーショットを自身のインスタグラムに公開した。YUNAは13日、爆弾模様の絵文字とともに数枚の写真を掲載。コルセットを着けての自撮りや、レースパターンのストッキングとラッフルスカートで街中を歩く様子の写真を公開し、美脚を披露した。韓国メディアのMHNスポーツは16日「人間の骨盤なの？コルセット＋ローライズで現れた美しい骨盤ライン