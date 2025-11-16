女優の芦田愛菜が１６日、大阪市内で行われた細田守監督のアニメ映画「果てしなきスカーレット」（２１日公開）の舞台あいさつに、岡田将生と出席した。「人は何のために生きるのか」をテーマに、クローディアスに父を殺された王女・スカーレット（芦田）が復讐（ふくしゅう）のため「死者の国」へ旅に出る物語。主人公の声を演じた芦田は兵庫県出身。「今日は来てくれて本当にありがとう。楽しんでってや」と関西弁であいさつ