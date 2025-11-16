◆第５６回明治神宮野球大会▽高校の部準々決勝九州国際大付６―５山梨学院（１６日・神宮）３年ぶり２度目出場の山梨学院（関東地区代表）が４年ぶり２度目出場の九州国際大付（九州地区代表）に敗れ、準決勝進出を逃した。「３番・三塁」でスタメン出場した“二刀流”の菰田陽生主将（２年）が１点リードの９回から登板するも、２死満塁のピンチで痛恨の暴投。三塁走者が生還して１点を失うと、それた球は一塁側のベンチへ入