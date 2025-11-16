日本代表は１６日、急きょ練習開始時間を１時間前倒しし、千葉県内で国際親善試合ボリビア戦（１８日・国立）に向けた調整を行った。＊＊＊急なトレーニング時間変更の背景には、“キンプリ花火”の余波があった。人気グループ「Ｋｉｎｇ＆Ｐｒｉｎｃｅ」の花火イベントが、１５日から２日続けてトレーニング会場近郊のＺＯＺＯマリンスタジアムで行われている。イベントの開演時間と代表チームの練習開始時間が重