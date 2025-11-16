元プロ野球選手でタレント長嶋一茂（59）が16日放送の日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜前10・25）に出演。同番組ロケ中に言われて傷ついた言葉を明かした。今回は、ショッピングモールでお笑いコンビ・かまいたちとロケ。「長嶋さんファンです」と男性に声をかけられた一茂は「まさか俺に興味ないってことはないよね？」と返した。実は以前のロケで、飲食店に居合わせた客から「あんま興味ないです」と言われ