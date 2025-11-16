フジテレビの松村未央アナウンサー（39）が15日、自身のインスタグラムを更新。長女（7）の七五三ショットを公開した。【写真】「将来美人さんになりますね」松村未央アナ＆7歳娘の七五三ショット「7歳の七五三 お着物も髪型もすべて自分で選んだ娘」とつづり、晴れ着姿の長女をアップ。顔を寄せ合う親子2ショットも披露した。松村は「3歳の時は前撮りも当日もお着物を嫌がり…後撮りしたなぁなんて思い出しました」と振り返