クマ16日午前8時5分ごろ、福島県磐梯町磐梯で、農道の有害鳥獣用の電気柵を撤去していた同町の80代男性がクマに襲われ、頭や右脚を負傷した。病院搬送時に会話はできたが、歩行が難しい状態だった。また同県喜多方市は同日、自治体判断で発砲できる緊急銃猟でクマ1頭を駆除した。猪苗代署によると、男性は雪が降るのに備え、近隣住民約10人と撤去作業をしていた。クマが男性に覆いかぶさっているのを目撃した1人が110番し、他