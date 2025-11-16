ガソリンスタンドの給油ノズル政府が12月末に実施予定のガソリン税暫定税率（1リットル当たり約25円）廃止によって、車を持っていない世帯も含めた全国の1世帯（2人以上）当たり平均で年約7600円の負担減になるとの試算を、第一生命経済研究所が16日までにまとめた。減税の恩恵は都市部より車を利用する機会が多い地方圏で大きく、地方では1万円以上の負担減になる場合が多そうだ。第一生命経済研究所の新家義貴シニアエグゼク