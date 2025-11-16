「全国高校ラグビー・大阪第３地区・決勝、大阪桐蔭３８−０大阪朝鮮」（１６日、花園ラグビー場）大阪桐蔭が完封で、５大会連続１９度目の花園切符を手にした。前半に大阪朝鮮から４トライを奪う。後半は攻めあぐねたものの、終了間際にダメ押しのトライを決めた。守っては激しいタックルで大阪朝鮮に得点を許さなかった。強豪との対決に勝利した綾部正史監督は「ひたむきに真っ向勝負してくれる相手で、僕たちもリスペクト