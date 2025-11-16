アイドルグループ・ＣＡＮＤＹＴＵＮＥの立花琴未が１６日、ＴＢＳ系「アッコにおまかせ！」に出演。今年大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」への初出場を決まった瞬間を振り返った。番組では、出場歌手が発表された大みそかの「紅白歌合戦」について取り上げた。どのように出場が知らされたかを問われた立花は「社長に急に『集まってください』と言われ、なにやなにやと集まったら、『（紅白出場が）決定しました。これ