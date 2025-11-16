15日に開幕したデフリンピック。満員となったバレーボール会場では観客から選手にサインエールが送られました。16日行われた日本代表が出場するバレーボールの試合会場は観客で満員となり、外にも長い列ができました。観客席からは、耳のきこえにくいきこえない選手たちを応援するサインエールが送られていました。また、東京・江東区が主催したデフリンピック観戦ツアーでは、参加者が簡単な手話やサインエールのやり方を学んでか