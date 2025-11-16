¤«¤ï¤¤¤¤¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¤â¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤¬¥»¡¼¥ë¥¹¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¥Ð¥ó¥É¤¤¤¨¤Ð¡¢90Ç¯Âå¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âL¡Çluvia¤¬¤½¤ÎÂåÉ½³Ê¤À¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤È¤¤¤¨¤Ð¡È°Å¹õ¡¦Ã¿Èþ¡¦ðøÇÑ¡¦±¢Ýµ¡¦¹¶·âÀ­¡É¤Ê¤É¤¬Â·¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Ê¥ó¥Ü¤À¤Ã¤¿»þÂå¤ò·Ð¤Æ¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤½¤ÎµÕÄ¥¤êÊý¸þ¤Î¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤¬¥½¥Õ¥Ó¡Ê¥½¥Õ¥È¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë·Ï¤ÎÎ¬¸ì¡Ë¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¥Ð¥ó¥É¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤ÈÉ®¼Ô¤ÏÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢L¡Çluvia