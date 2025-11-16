腰痛や下肢のしびれなどを感じても、単なる加齢や生活スタイルによるものと放置したままでいるとときに重篤な状態に陥るケースがあります。 その代表的なものがすべり症といわれ、一般的には脊椎の下部にある腰椎に起こる疾患を指し、腰椎分離症ともよばれます。 腰椎は第1～5腰椎まであり各々椎間板をクッションにしてアーチに沿って並んでいますが、この椎間板が何らかの異常をきたすことで骨が前方や後方に