EXILEが11月15日(土)、通算8回目となる全国ドームツアー＜EXILE LIVE TOUR 2025 “THE REASON”＞を、福岡・みずほPayPayドーム福岡からスタートさせた。◆ライブ写真本ツアーにはすでにソロで復活を果たしたATSUSHIが加わったEXILEと、EXILE TRIBEから代表して参加したSTARTING MEMBERの計20人が出演。「今日は思い切り駆け抜けるぞ！」と会場の約3万人が見守る中、アンコール・メドレーを含む全29曲をパフォーマンスした。ライブ