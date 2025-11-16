◇練習試合ロッテ4―0韓国・斗山（2025年11月16日都城）サブロー新監督が就任したロッテが練習試合で2連勝を飾った。先発の河村が5回を投げ、5安打されながらも無失点、菊地が2回1安打無失点、八木が2回を完全に抑え、3投手が完封リレーを演じた。打線は初回2死一塁から山本の左越え2ランで先制。5回には無死一塁からバントエンドランで1死三塁とし、宮崎の中犠飛で1点を追加。8回には2死三塁から相手投手の暴投で1点を