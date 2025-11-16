◇ONE173（2025年11月16日東京・有明アリーナ）アジア史上最大の格闘技団体「ONEChampionship」（ONE）が16日に「ONE173」を有明アリーナで開催。第5試合のバンタム級ムエタイマッチでジェイク・ピーコック（カナダ/英国）とスアキム（タイ）が激突。大熱戦の末にスアキムが3R大逆転のKO勝利を飾った。スアキムは過去に那須川天心と対戦して熱戦を演じたタイのムエタイファイター。対してピーコックは右前腕を欠損して生