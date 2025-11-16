◇女子ゴルフツアー伊藤園レディース第3日（2025年11月16日千葉県グレートアイランド倶楽部＝6769ヤード、パー72）脇元華（28＝GMOインターネットグループ）が65をマークし通算16アンダーでツアー初優勝を飾り、地元宮崎開催の最終戦ツアー選手権リコー杯の出場権を獲得した。ホールアウト後にはインタビューに応じ喜びを語った。――どんな気持ち。「私いつも最終日が弱いんですけど、ボードを見ないようにずっとプ