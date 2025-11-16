¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ª¥º¥ï¥ë¥É¤Î°ËÆ£½Ó²ð¤¬16Æü¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¥¹¥È¥ê¡¼¥à °ð²Ù¶¶¹­¾ì¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥­¥é¡¼¡Ù¡Ê12·î12Æü¸ø³«¡Ë¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯½±Íè¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¡£ÇÐÍ¥¤Î¾åÇòÀÐË¨²Î¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¡¢FANTASTICS¤ÎÃæÅçñ¥ÂÀ¤éËÜºî½Ð±é¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎMC¤òÌ³¤á¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿Â¿¿ô¡Û¾åÇòÀÐË¨²Î¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡¦ÃæÅçñ¥ÂÀ¡õ¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¤â¡Ä¥­¥é¥­¥é¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Òº£ºî¤ÏÉ´À¤ÅÏ»á¤Ë¤è¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¤ò±ÑÊÙ´ÆÆÄ