お笑い芸人・渡辺直美の東京ドーム公演『渡辺直美（20） in 東京ドーム』のチケットが15日に一般発売され、わずか1日で完売した。これをもって全席種がすべて完売となった。【写真】4000万円のネックレスに緊張！淡いピンクのドレスで“おすまし”ショットの渡辺直美全席種完売を受けて、有料生配信の実施が決定。配信の詳細などは、決まり次第発表される。また、S席購入者を対象とした「アリーナ確約アップグレード抽選受付」