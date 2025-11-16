ソニーグループの犬型ロボット「ａｉｂｏ（アイボ）」の七五三が１５日、愛知県幸田町の猿田彦三河神社で行われた。抽選で選ばれた県内外の所有者１８組３１人が、２５台のアイボの健やかな成長を願った。同町はアイボの製造・修理工場があることから、「アイボのふるさと」と呼ばれている。この日は、所有者の膝の上にのせられたり、優しく抱えられたりした晴れ着姿のアイボが本殿で祈祷（きとう）を受けた。記念写真を撮っ