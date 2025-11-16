イスラエル南部の境界付近から撮影されたパレスチナ自治区ガザ地区＝10月29日/Amir Levy/Getty Images（CNN）パレスチナ自治区ガザ地区での停戦合意が発効してから数週間がたつが、南部ラファのがれきの奥深くでは戦争はまだ終わっていない。イスラム組織ハマスの戦闘員が独立した複数の小隊に分かれ、イスラエル軍の前線の背後にある地下トンネルに閉じ込められている。仲介者らは、ガザで1カ月続く停戦合意を崩壊させることなく