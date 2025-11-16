新設される全7駅への意見は専用フォームから東京都都市整備局は2025年11月12日より、多摩都市モノレール延伸区間に関する意見募集を開始しました。新たに整備される駅舎のデザイン検討にあたり、延伸区間全体や各駅のデザインコンセプトを策定するため、まちの風景や駅のイメージなどに関する意見を募集するとしています。 【どうなる？】これが新駅舎のイメージです（画像）2030年代半ばの開業を目指す多摩都市モノレールは、