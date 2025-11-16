日本ハムは１６日、松本遼大投手、清宮虎多朗投手、松岡洸希投手、宮内春輝投手、根本悠楓投手、山口アタル選手とそれぞれ育成選手契約を締結したと発表した。背番号は松岡が「１１６」、宮内が「１１７」、根本が「１５９」に変更となる。宮内は今季、２軍で３３試合で防御率３・３４をマークし、７月に支配下登録を勝ち取るもシーズン後半に調子を落とし１軍登板はならず。オフに３度目の戦力外通告を受けていた。来季は４度