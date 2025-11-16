◆第１０５回全国高校ラグビー大会▽大阪第３地区決勝大阪桐蔭３８―０大阪朝鮮（１６日・花園）昨冬花園８強の大阪桐蔭が、大阪朝鮮を破り、５大会連続１９度目の全国大会出場を決めた。大阪桐蔭は前半からバックス陣が快走。ＦＢ須田琥珀（３年）のトライで先制すると、ＷＴＢ上原健新（２年）、ＣＴＢ近藤烈、モレノ経廉ザンダー（ともに３年）もトライラインを越えた。前半だけで４トライ。２６―０と主導権を握ると、後