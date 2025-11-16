１１月１６日の京都９Ｒ・黄菊賞（２歳１勝クラス、芝２０００メートル＝８頭立て）は、６番人気のノチェセラーダ（牡、栗東・杉山佳明厩舎、父ドレフォン）が勝利。未勝利から連勝を飾った。勝ち時計は２分１秒３（良）。スタートで挟まれる形となり、序盤は後方からとなったが、向こう正面でポジションを取りに行き２番手に進出した。直線はスムーズに進路を外へ。しぶとく脚を使って、大外からアーレムアレス（２着）が迫っ