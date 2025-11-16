１５日、「好東西−ＨｅｒＳｔｏｒｙ−」の最優秀長編映画賞受賞が発表された会場の様子。（アモイ＝新華社記者／周義）【新華社アモイ11月16日】中国福建省アモイ市の海峡大劇院で15日夜、第38回中国映画金鶏賞の授賞式と2025年中国金鶏百花映画祭の閉幕式が行われた。最優秀長編映画賞は「好東西−HerStory−」が受賞し、主人公のシングルマザー王鉄梅（おう・てつばい）を演じた宋佳（そん・か）さんが最優秀主演女優賞に