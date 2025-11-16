ソフトボール女子・ニトリＪＤリーグは１６日、年間王者を決めるダイヤモンドシリーズ（読売新聞社、よみうりランド協力）の決勝がジャイアンツタウンスタジアムで行われ、トヨタ（西地区１位）が４―２でビックカメラ高崎（東地区２位）を破り、３連覇を果たした。トヨタは三回、日本代表の主将、石川恭子の２点打で先制し、五回にも２点を追加。エースのメーガン・ファライモが完投した。