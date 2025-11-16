「進行性の病が判明し、体が動かなくなって来た」ことを２０２３年に公表した、俳優の島崎晋之介さん（31）が、今月の１４日に自身のＸを更新。自身の現況について、綴りました。 【写真を見る】俳優・島崎晋之介さん（31） 「進行性の病が判明し、体が動かなくなって来た」指定難病の公表から２年「まだ治療法は見つからず」「ショージキ、もう動ける寿命は考えてない」「"後悔しない選択と行動"」島崎晋之介さんは「指