全日本空輸（ANA）は、東京/成田〜ブリュッセル線を2026年3月2日から増便する。現在は水・土曜の週2往復を運航しており、同日からは月曜を追加した週3往復に増やす。12月15日・22日と2026年1月5日にも運航する。機材はボーイング787-9型機を使用する。所要時間は東京/成田発が14時間20分、ブリュッセル発が13時間35分。ANAの欧州路線は、ロンドン、パリ、フランクフルト、ミュンヘン、ウィーン、ミラノ、ストックホルム、イスタン