キリー＆アソシエイツは、成田国際空港第2ターミナルに「At On 50 Airport Store」をオープンした。主な取り扱い商品は、まちかど画廊、MYUUA、M.E.のファッション雑貨。まちかど画廊は歴史や文化がたくさん詰まった「まちかど」の魅力を伝えるブランドで、MYUUAは各地の文化を刺繍で表現し、M.E.は多彩な配色と独自デザインの雑貨を展開する。場所は本館4階一般エリア エアポートモール内。営業時間は午前7時半から午後9時まで。1