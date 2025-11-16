米国の軍艦「グレイブリー」がトリニダード・トバゴの首都ポートオブスペインに入る様子＝10月26日/Martin Bernetti/AFP/Getty Images（CNN）ベネズエラのマドゥロ大統領は15日、米国がトリニダード・トバゴで16日から5日間実施する予定の軍事演習について、「無責任な」計画だと批判した。政権の支持者はこの日、マドゥロ氏の演説を見るため首都カラカス東部のペタレ地区に集まった。マドゥロ氏は警戒を呼びかけ、米国が「犯罪的