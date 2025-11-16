朝倉未来が社長を務める格闘技イベント「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ」に出場する元アウトサイダーで、年商３０億円の実業家である萩原裕介が１５日、インスタグラムのストーリーズを更新。愛車ベントレーとの２ショットを投稿した。ベントレー、ランボルギーニなど複数の高級車を所有している萩原。今年３月に「新型ベントレーコンチネンタルＧＴＣスピード」が納車されたことを明かしていた。屋根を開放した写真には「金持