初めて彼氏をおうちに招待するとき、どんな準備をしたら喜ばれるのでしょうか。せっかくなら「男心をくすぐるおもてなし」をあらかじめリサーチしておきたいところです。そこで今回は、インターネットユーザーの独身男性391名に聞いたアンケートを参考に「家デートで『気が利くなー』と彼氏に感心されるおもてなし９パターン」をご紹介します。【１】彼氏専用の部屋着とタオルを用意する「ジーパンで過ごすよりだいぶラク。ありが