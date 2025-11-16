他人の車に生卵を投げつけたとして警察は16日高知県高知市の学校用務補助員の男を器物損壊の疑いで逮捕しました。器物損壊の疑いで逮捕されたのは高知市宝町の学校用務補助員の44歳の男です。警察によりますとこの男は11月15日午後7時30分頃高知市宝町の路上で高知市の30代男性が運転する車に向かって生卵1個を投げつけ助手席のドアガラスを汚損した疑いです。男性からの110番通報を受けて警察官が駆け付け、目撃者の情報から現場