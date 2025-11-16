◇ソフトボールJDリーグプレーオフ最終日決勝トヨタ4―2ビックカメラ高崎（2025年11月16日東京・ジャイアンツタウンスタジアム）女子ソフトボールJDリーグの年間女王を決める戦いが行われ、レギュラーシーズン西地区1位のトヨタが同東地区2位のビックカメラ高崎を4―2で下し、3連覇を果たした。