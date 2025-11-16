脳腫瘍のため2023年に28歳で亡くなった元阪神・横田慎太郎さんの生涯を映画化した「栄光のバックホーム」（秋山純監督、28日公開）の上映イベントが16日、東京・明治安田ヴィレッジで行われ、ダブル主演の松谷鷹也（31）、鈴木京香（57）らが舞台あいさつを行った。横田さん役を務めた松谷が演じる上で心がけたことは「リスペクトを忘れない」。横田さんが野球に打ち込んでいたように「野球を一生懸命やることを心がけた」と振