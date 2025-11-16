多様性の尊重が叫ばれる現代ですが、性別による不公平を感じたことはありますか。株式会社ライフマップが行ったアンケート調査で、高校生の大多数が「同性のパートナーを選ぶ」「性別を変える」といった多様な性の選択肢を受け入れようとしている一方、日常生活の中で性別による格差も実感していることが明らかになりました。【グラフ】「ジェンダーギャップ」や「ジェンダー平等」という言葉を知っていますか？進学情報サイト「コ