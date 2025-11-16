私はミク。夫のユウゴ、息子のタクヤ（7歳）と3人で暮らしています。息子の呼び名は幼い頃から「たっくん」。月1〜2回ほど会う義両親もとても可愛がってくれています。しかし私は義姉のハナミさんのことが苦手……。上から目線のハナミさんは、自分の妊娠が分かると「お下がりを全部よこせ」と言ってきたのです。しかしそれ以来会う機会はなく、その後ハナミさんは男の子を出産。生後2か月になり、私たちは義実家で初めて赤ちゃん