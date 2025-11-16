¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤ÏÊÌ¿Íµé¤ÎÅÔ²ñÅª¥¹¥¿¥¤¥ëÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÎÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë¤Ç6°ÌÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¤¬?Ê·°Ïµ¤¥¬¥é¥ê?¤ÊºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÖRIGHT, LEFT, AND RIGHT AGAINsame ritual, different city(±¦¡¢º¸¡¢¤½¤·¤Æ¤Þ¤¿±¦ Æ±¤¸µ·¼°¡¢°ã¤¦³¹)¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÅ»¤¤¥­¥ã¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥°ÊÒ¼ê¤Ë³¹¤òÊâ¤¯¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë»Ñ¥â¥Ç¥ëµé¥«¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥³