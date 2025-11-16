福岡南署は16日、福岡市南区横手付近の公園内で15日午後4時ごろ、数人の小学生女児が見知らぬ男に背後から抱きつかれ、体を触られる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。犯人は外国人でミニバイクを使用していたという。