タイガー・ウッズ（米国）の長男チャーリー・ウッズが、フロリダ州で行われたFHSAA（フロリダ・ハイスクールアスレチック・アソシエーション）トーナメント最終日に「68」をマーク。ベンジャミン高校はファーストアカデミー高校を破り、クラス1Aのチーム戦で優勝を飾った。【写真】タイガーの彼女はトランプ・ジュニア氏の前妻チャーリーの「68」は、ファーストアカデミー高校のミングボ・ジアングと並ぶ最終日のベストスコア。個