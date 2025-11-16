＜三井住友VISA太平洋マスターズ最終日◇16日◇太平洋クラブ 御殿場コース（静岡県）◇7262ヤード・パー70＞国内男子ツアーの最終ラウンドが終了した。単独トップで出た23歳・金子駆大が2バーディ・ボギーなしの「68」をマーク。2位と6打差のトータル17アンダーで圧倒し、5月の「関西オープン」に続くツアー2勝目を挙げた。≪写真≫これが金子駆大愛用の中尺パターだ！金子が記録したトータル17アンダー（263ストローク）は、パ