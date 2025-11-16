上白石萌歌さん、なにわ男子の高橋恭平さん、FANTASTICS from EXILE TRIBEの中島颯太さんが、来月公開の映画「『ロマンティック・キラー』ロマンティック襲来！渋谷事変イベント」に登壇しました。 【写真を見る】【 なにわ男子・高橋恭平 】甘〜い言葉に、上白石萌歌ぴしゃり「ドラマの見過ぎ」FANTASTICS・中島颯太と「ロマンティック対決」きょうは早朝から「ロマンティック」と大きく書かれたピンクＴシャツを着用