ソフトバンクは16日、長谷川威展投手、川口冬弥投手、村田賢一投手、牧原巧汰捕手と育成選手として再契約を結んだ。今年の6月末に育成から支配下に昇格していた川口は「自分の状態をよく知ってくれているのがホークス。時間をかけて考えましたが、またここで挑戦したいなとなりました」と話した。川口は現在シーズン中に痛めた腰のリハビリを行っている。1軍では5試合に登板して6イニングを防御率0・00に抑えていた。